Акция ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошла в Балашихе

Торжественное возложение цветов к памятнику воинам-афганцам, погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане, состоялось 13 февраля. Участие в церемонии приняли представители администрации, депутаты, ветераны и жители округа.

Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров отметил, что в последние годы этот день наполнился новыми смыслами, а воины-интернационалисты стоят в одном ряду с героями Великой Отечественной войны и современными защитниками Отечества. Он призвал хранить память о героях разных лет и пожелал всем победы.

От памятника стартовала колонна автопробега с участием членов «Боевого братства». Участники направились в микрорайон Железнодорожный, где их встретил Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев. Он подчеркнул важность воспитания молодежи на примере героев и поблагодарил ветеранов за их труд.

В Балашихе проживают 239 ветеранов Афганской и Чеченских войн. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, официально отмечается 15 февраля с 2011 года.