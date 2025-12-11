Акция ко Дню памяти погибших в Чечне воинов прошла в Воскресенске

Мероприятие «Помяни нас, Россия», организовали в Воскресенске. Митинг прошел у памятника воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.

Участниками события стали ветераны боевых действий, родственники погибших бойцов, депутаты, общественники и представители отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске, а также школьники и активные жители округа. Они почтили память героев.

Литию по погибшим отслужил секретарь отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, вооруженными силами и казачеством Коломенской епархии священник Евгений Доля. Также активных волонтеров наградили от Мособлдумы.

«Акция стала не только данью памяти погибшим, но и важным напоминанием о ценности мира, о необходимости хранить историческую память и передавать ее следующим поколениям», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

Отметим, что памятная акция прошла в рамках проекта «Успех V Единстве поколений» партии «Единая Россия».