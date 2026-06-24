Акция ко Дню памяти и скорби прошла в Воскресенске
22 июня — одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. У мемориала «Вечный огонь» местные жители зажгли свечи и почтили память тех, кто пожертвовал жизнью ради мира для будущих поколений.
Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин подчеркнул, что память о погибших навсегда останется в сердцах, а также пожелал мирного неба.
6 июля 1941 года, спустя две недели после начала войны, были созданы первые дивизии народного ополчения. Более тысячи воскресенцев ушли на фронт добровольцами. Почти все они погибли или попали в плен. Каждая свеча стала символом истории многих семей, которую мы обязаны бережно хранить и передавать следующим поколениям.
Председатель Совета ветеранов округа Василий Дацюк напомнил: наша сила — в памяти. Мы должны помнить каждого, кто отдал жизнь за Родину, и гордиться, что мы — наследники великого поколения победителей.
Трогательным моментом акции стало выступление представителей «Молодой гвардии Единой России», которые исполнили «Вальс памяти». Акция прошла в рамках партийного проекта «Историческая память».