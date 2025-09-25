Акция ко Дню освобождения Полтавы прошла в Химках

На территории спорткомплекса «Планерная» в Химках провели мероприятие, посвященное Дню освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков. Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений».

«Сегодня важно, чтобы молодежь знала страницы прошлого. Каждый должен понимать, что мир, в котором мы живем, был завоеван огромной ценой», – отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Перед началом церемонии участникам напомнили о событиях 1943 года. Освобождение Полтавы открыло советским войскам путь к Днепру и начало освобождения Правобережной Украины.

Жители округа пришли к мемориальной доске «Аллея памяти», чтобы возложить цветы.

Церемония началась с воспоминаний о героях войны. Затем участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

«Каждое такое событие помогает детям и взрослым почувствовать реальную историю. Они видят, какой ценой наши предки завоевали мир, и учатся ценить подвиг каждого солдата», – подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов:

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева сообщила, что программа патриотического воспитания в Химках продолжается. Мероприятия объединяют жителей разных возрастов и способствуют сохранению исторического наследия страны.