Акция ко Дню образования российской полиции прошла в Одинцове

Глава округа Андрей Иванов посетил большую интерактивную площадку на территории парка «Патриот». Здесь 13 июня состоялось мероприятие «Один день с полицией Подмосковья».

Для гостей были организованы тематические интерактивные зоны, выставка служебной техники, вооружения и специальных технических средств, используемых подразделениями полиции в повседневной деятельности.

Госавтоинспекция Московской области показала посетителям технику разных годов, передвижной комплекс «Лаборатория безопасности» и детскую мобильную площадку «Юная автомобильная школа». Программа также включала мастер-классы по безопасному управлению электросамокатом и по изготовлению световозвращающих элементов. Отдельные площадки организаторы посвятили работе экспертов-криминалистов и кинологической службе.

Андрей Иванов ознакомился со всеми представленными интерактивными площадками. Особое внимание он уделил стенду Ассоциации ветеранов СВО Одинцовского округа — ее представители продемонстрировали военную атрибутику и снаряжение, которые использовались на линии боевого соприкосновения. Также показали боевую машину, которая ранее применялась в зоне боевых действий, а теперь станет музейным экспонатом.