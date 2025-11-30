Акция ко Дню матери прошла на Юбилейной площади в Серпухове

В честь Дня матери на Юбилейной площади состоялось торжественное мероприятие. Мам, находившихся в центральной части города, ждали приятные сюрпризы.

Волонтеры вручали им воздушные шары и уникальные открытки ручной работы. Эти открытки, каждая из которых была создана с душой и теплом, были изготовлены участниками местных творческих коллективов, что придавало подаркам особую ценность и индивидуальность.

«Мы рады, что смогли подарить мамам праздничное настроение. Мама — главный человек в жизни ребенка, играющий важнейшую роль в формировании будущей личности», — прокомментировала итоги акции директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.