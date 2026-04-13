Акция ко Дню космонавтики прошла в Ленинском округе

На площади у кинотеатра «Искра» в Видном провели патриотическую акцию, посвященную Дню космонавтики и 65-летию полета Юрия Гагарина. В творческом флешмобе «Поехали!» приняли участие более 100 человек, включая школьников, волонтеров и творческие коллективы.

Праздничное событие собрало жителей города и стало центральной частью программы, подготовленной в Ленинском городском округе. Участники выступили с танцевальными и визуальными номерами, которые отразили тему освоения космоса и исторического полета первого космонавта.

Одним из ключевых эпизодов стала постановка с символическими элементами. Группа детей выстроилась в число «65», держа над головами сердца в цветах российского флага. Другая команда показала сцену старта ракеты и ее полета.

В администрации округа отметили, что подобные акции помогают формировать у молодежи интерес к истории страны.

«Мы стремимся к тому, чтобы дети гордились своей страной. Через такие акции они лучше понимают значение событий прошлого и чувствуют связь с ними», — сказала начальник отдела культуры и дополнительного образования управления по делам молодежи, культуре и спорту Елена Гаськова.

В разных частях муниципалитета провели более 50 тематических событий. Они прошли в парках, библиотеках и учреждениях культуры.