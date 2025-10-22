Акция «Книжный фримаркет» прошла в библиотеке Чехова

Книгообмен состоялся в Центральной библиотеке и был приурочено ко Дню отца. Инициатором мероприятия выступила Дарья Василенко, активист и местный житель.

Книжный фримаркет предоставил участникам возможность провести время с пользой и подарить ненужным изданиям новую жизнь. Все желающие могли принести уже прочитанные книги и взять любые понравившиеся экземпляры. На полках можно было найти пособия по психологии, финансовой грамотности, ведению сада и огорода, а также детскую литературу.

Кроме того, гости обсудили творчество любимых авторов. Многие участники оставили свои книги в дар библиотеке, чтобы другие посетители могли насладиться ими.

Книжный фримаркет позволил читателям не только освободить свои полки от ненужных книг и подарить им вторую жизнь, но и пополнить свои домашние библиотеки новыми интересными изданиями.