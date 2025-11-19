Акция «Киноподвиг» началась в Истре

Истории из фильмов основаны на воспоминаниях реальных людей — детей и взрослых, переживших войну. Все они рассказывают школьникам о героизме и стойкости советских солдат, самоотверженности медицинских работников и простых жителей, внесших вклад в общую победу.

Как отмечают организаторы, такие мероприятия углубляют понимание ценности мира и свободы, воспитывают уважение к старшему поколению и патриотизм в подрастающем поколении. А сама акция «Киноподвиг» выступает в роли моста между поколениями, укрепляя связь времен и пробуждая интерес к истории родного края, а также заставляет не забывать — герой может жить в каждом.