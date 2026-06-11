Акция к Всемирному дню донора крови прошла в Наро-Фоминске

10 июня на станции переливания крови на улице Школьной было особенно многолюдно: к акции присоединились добровольцы из Наро-Фоминского округа, а также Власихи, Можайска, Краснознаменска, Серпухова, Чехова и Молодежного.

Координатор местного отделения «Волонтеров Подмосковья» Рената Демидова отметила, что акция объединила неравнодушных людей, готовых помогать тем, кто нуждается в донорской крови. Среди участников были как опытные доноры, так и те, кто впервые решился на этот важный шаг. Одним из участников стал заместитель председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Борис Прохоров, для которого эта кроводача стала четвертой. Как отметил участник специальной военной операции, сегодня донорская кровь особенно востребована, в том числе для оказания помощи пациентам военных госпиталей.

Заведующая Наро-Фоминским подразделением Московского областного центра крови Инна Шаповалова подчеркнула, что во время подобных акций количество доноров значительно возрастает, однако сдать кровь можно в любой будний день с 8:00 до 12:00 при отсутствии медицинских противопоказаний. В завершение акции каждому участнику вручили памятные сувениры с символикой волонтерского движения. Для многих этот день стал не только возможностью помочь другим, но и поводом стать частью большого сообщества добровольцев Подмосковья.