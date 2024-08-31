Сегодня 14:05 Акция к 86-летию Ступина прошла у стелы «Город трудовой доблести» 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации Подмосковье

Семья

Ступино

Акция, приуроченная ко Дню города и Году семьи в России, прошла у стелы «Город трудовой доблести» в Ступине. Участники выложили из множества свечей слово «Семья», создав яркую инсталляцию, символизирующую единство и сплоченность всех поколений.

Акция «Ступино — моя семья» дала возможность вновь подчеркнуть важность семейных ценностей в обществе. Присутствующие на мероприятии смогли воспользоваться открытым микрофоном, чтобы поделиться своими воспоминаниями и эмоциями, а также рассказать о значении Ступина для них.

Фото: Пресс-служба администрации города или района

Глава городского округа Сергей Мужальских напомнил, что президент России Владимир Путин объявил этот год Годом семьи. «Ступинцы для меня — большая крепкая семья, в которой каждый вносит вклад в развитие нашего города. Люблю, ценю и уважаю каждого из вас. Желаю здоровья, добра и мира в каждый дом», — подчеркнул Мужальских.

Фото: Пресс-служба администрации города или района

Кроме того, участники акции услышали истории 10 ступинских династий, представляющих различные сферы, включая рассказ героя, принявшего участие в специальной военной операции. Ступинцы поделились судьбами нескольких поколений своих семей, связанных с городом. Одной из таких династий стала семья Александровых-Егоровых-Ефремовых, которая в 2023 году победила в областном конкурсе. Она насчитывает 30 членов, представляющих три поколения, суммарный трудовой стаж которых превышает 645 лет на градообразующем предприятии «СМК». Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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