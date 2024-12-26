Акция к 45-летию ввода советских войск в Афганистан прошла в Лобне

Посвященная 45-летию ввода советских войск в Афганистан акция состоялась в Лобне. Участники возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам.

В митинге поучаствовали глава городского округа Лобня Анна Кротова, представители общественной организации «Боевое братство» и неравнодушные жители.

Они отдали дань памяти погибшим военнослужащим. В Афганистане погибло более 14 тысяч советских воинов.

«Нам важно сохранить и передать память потомкам обо всех, кто не жалея своей жизни, защищал нашу Родину. А сейчас, когда наши соотечественники вновь на линии боевого сражения, мы единым фронтом и единым тылом приближаем победу!» — сказала Анна Кротова.

Отметим, что сегодня помощь в Лобне активно оказывают военнослужащим спецоперации. В муниципалитете работает Центр поддержки военных и их семей. Он расположен в доме № 13 на Мирной улице.