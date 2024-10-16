Акция «Я –россиянин» ко Дню народного единства пройдет в школах Подмосковья до 15 ноября

Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я — россиянин» пройдет в Подмосковье с 15 октября по 15 ноября. В этом году ее приурочили ко Дню народного единства.

Как рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области, мероприятия в формате единого цифрового урока пройдут во всех школах России.

Детям расскажут о многообразии культур народов страны, а также о религиях, истории и духовно-нравственных и традиционных семейных ценностях.

Чтобы оценить эффективность акции специалисты проведут масштабное социологическое исследование, в котором респондентами выступят не менее 20 тысяч педагогов и методистов системы образования.

«В настоящий период для реализации проекта формируется координационный совет, в который войдут представители федеральных и региональных органов власти, различных ведомств и общественных палат. Итоговые результаты акции и социологического исследования будут объявлены в Москве в декабре», — рассказала директор Дома народов России Анна Полежаева.

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