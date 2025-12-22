Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в Подольске

Девятиклассники округа встретились с представителями администрации в гимназии № 7, чтобы определиться с выбором предметов для сдачи ОГЭ. Акция объединила порядка 500 выпускников средней школы.

Сотрудники комитета по образованию администрации муниципалитета рассказали ребятам и родителям о проведении государственной итоговой аттестации, а психологи поделились рекомендациями по подготовке к экзаменам без стресса.

Представители учреждений среднего специального образования рассказали о своих специальностях и порядке приема. Педагоги и активисты подольских колледжей организовали мини-выставки профессий, наглядно демонстрируя, чему можно научиться на выбранных направлениях.

Проект был инициирован в Подмосковье в 2022 году и ежегодно помогает ученикам выстроить дальнейший профессиональный маршрут.