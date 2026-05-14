Акция «Георгиевская лента» прошла в Пушкино в День Победы
Ярко, зрелищно, сплоченно, под звуки военного оркестра в честь 9 Мая в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино торжественно пронесли 50-метровую георгиевскую ленту. В акции приняли участие глава муниципалитета Максим Красноцветов, жители округа, военнослужащие, депутаты, кадеты и волонтеры.
Огромное полотно в цветах славы и мужества объединило всех, кто пришел почтить подвиг героев.
«Мы должны, мы обязаны сделать все, чтобы никто никогда не забыл тот подвиг, который совершил наш народ. Георгиевская лента — это символ патриотизма, символ героического подвига нашего советского народа. Поэтому сегодня мы не только поздравляем ветеранов, но и прославляем эту символику», — сказал Максим Красноцветов.
В финале акции под одноименную песню на площадку перед сценой выехала легендарная «Катюша». Символично, что именно в Красноармейске в 1941 году прошли первые испытания реактивной установки, которая позже стала одним из символов Победы. Помимо этого, в рамках программы «Подвиг. Победа. Память», в парке подготовили разные тематические локации, на которых, например, можно было познакомиться с оружием периода Великой Отечественной войны и посмотреть, как жили солдаты.
«В свете особенно последних событий, последних лет — это очень важно. Молодое поколение должно знать, какими страшными потерями во время Великой Отечественной войны была завоевана победа и побежден фашизм», — подчеркнул представитель военно-исторического клуба «Рота связи» Влажимир Гольский.
В округе Пушкинский 9 мая прошли десятки праздничных мероприятий. Жители возлагали цветы к мемориалам, участвовали в патриотических акциях, забегах и концертах. Этот священный день в очередной раз напомил о том, как важно ценить мир, беречь память о героях и передавать эту эстафету долга и любви к Родине нашим потомкам.