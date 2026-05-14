Акция «Георгиевская лента» прошла в Пушкино в День Победы

Ярко, зрелищно, сплоченно, под звуки военного оркестра в честь 9 Мая в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино торжественно пронесли 50-метровую георгиевскую ленту. В акции приняли участие глава муниципалитета Максим Красноцветов, жители округа, военнослужащие, депутаты, кадеты и волонтеры.

Огромное полотно в цветах славы и мужества объединило всех, кто пришел почтить подвиг героев.

«Мы должны, мы обязаны сделать все, чтобы никто никогда не забыл тот подвиг, который совершил наш народ. Георгиевская лента — это символ патриотизма, символ героического подвига нашего советского народа. Поэтому сегодня мы не только поздравляем ветеранов, но и прославляем эту символику», — сказал Максим Красноцветов.

В финале акции под одноименную песню на площадку перед сценой выехала легендарная «Катюша». Символично, что именно в Красноармейске в 1941 году прошли первые испытания реактивной установки, которая позже стала одним из символов Победы. Помимо этого, в рамках программы «Подвиг. Победа. Память», в парке подготовили разные тематические локации, на которых, например, можно было познакомиться с оружием периода Великой Отечественной войны и посмотреть, как жили солдаты.