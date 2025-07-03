Сотрудники Госавтоинспекции провели в одном из детских садов Одинцовского округа мероприятие «Есть такая профессия — автоинспектор». В начале встречи напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на дороге и необходимости использования световозвращающих элементов на своей одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Ребятам объяснили, что деятельность сотрудников Госавтоинспекции всегда у всех на виду. Это самая мобильная служба полиции, которая способна мгновенно отреагировать на сигнал о противоправных действиях и пресечь незаконные действия правонарушителя.

Также дети смогли почувствовать себя в роли сотрудника дорожно-патрульной службы. У каждого юного участника мероприятия была возможность посидеть в патрульном автомобиле. Особый восторг у ребят вызвало то, что они смогли самостоятельно включить специальные световые сигналы и сигнальное громкоговорящее устройство, по которому призывали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Все участники мероприятия получили в подарок от сотрудников световозвращающие браслеты и сладкие подарки.