Акция «Елка желаний» прошла в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов снял с елки шары и озвучил, о чем мечтают ребята. В списке были ролики, игровые наборы и другие подарки.

Участие в исполнении желаний ребят округа также приняли председатель городского совета Игорь Науменков, заместители главы муниципалитета и депутаты партии «Единая Россия».

Подарки не заставили себя долго ждать. Григорий Артамонов поздравил с наступающим Новым годом и вручил ребятам все, о чем они просили Деда Мороза.

Еще одним сюрпризом для детей стало ледовое шоу со спецэффектами, музыкой и фигурным катанием. Мероприятие также посетили маленькие жители Коломны, Чехова, Каширы, Одинцово и других муниципалитетов.