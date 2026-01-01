Акция «Елка желаний» прошла в Химках

«Для нас это не просто акция, а возможность подарить ребятам, нуждающимся в особом внимании, частичку праздничного волшебства. Дети верят в чудо, и мы помогаем ему свершиться», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Руководитель фракции «Единая Россия» Александр Васильев сообщил, что в этом году все народные избранники без исключения примут участие в проекте. Он лично исполнит желания 7-летней Анастасии, мечтавшей о наборе косметики, и ее брата Даниила, который хотел получить большой конструктор.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок почувствовал нашу заботу и внимание. Главное — подарить им веру в добро и праздник», — отметил Васильев.

Депутат из Химок Надежда Смирнова напомнила, что акция проходит в стране уже восьмой год. За это время были исполнены более 320 тысяч детских желаний по всей России, что подтверждает ее значимость и масштаб.