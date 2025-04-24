Акция «Добрососедство птиц» пройдет в сквере «Союзный» в Одинцове 26 апреля

Жители Одинцова смогут стать частью необычного экологического мероприятия под названием «Добрососедство птиц». Арт-субботник, организованный группой компаний «Вектор», пройдет в сквере «Союзный» 26 апреля и начнется в 11:00.

Гостей ждут мастер-классы по созданию скворечников, разработанных с учетом потребностей различных видов птиц. Под руководством специалистов участники всех возрастов смогут внести свой вклад в благоустройство сквера, а готовые домики станут частью уникальной композиции, которая не только обеспечит птиц жильем, но и подарит жителям города место для наблюдения за природой.

Для детей подготовлена отдельная программа с образовательными и творческими активностями. Юные участники узнают интересные факты о птицах, научатся мастерить и украшать кормушки, а также попробуют себя в создании декоративных элементов. На протяжении всего мероприятия всех гостей будут угощать горячим чаем и сладостями.

Присоединиться к арт-субботнику можно по адресу: улица Маковского, напротив дома № 26.