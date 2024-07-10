Акция «Доброе дело» пройдет в Лобне в эту пятницу

Администрация городского округа Лобня
Фото: Администрация городского округа Лобня

Жители Лобни смогут отправить гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Их приглашают принять участие в акции «Доброе дело».

Акция «Доброе дело» пройдет 12 июля в пятницу в городском округе. С 10 часов утра и до восьми вечера все желающие могут принести посылки для бойцов специальной военной операции. Там принимают одежду, обувь, приправы, дождевики, орехи, спальные мешки и бензопилы. Полный перечень можно посмотреть в телеграм-канале «Центра поддержки участников СВО и их семей в городе Лобня».

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