Акция для пенсионеров по бесплатной проверке зрения прошла в Балашихе

В отделении «Активного долголетия» № 1 городского округа Балашиха прошла акция по бесплатной проверке зрения для пожилых жителей. В рамках мероприятия специалисты мобильной оптики провели комплексную диагностику: измерили у посетителей остроту зрения и внутриглазное давление.

Подобные инициативы играют ключевую роль в поддержании здоровья и качества жизни пожилых горожан. После обследования пенсионеры получили возможность заказать очки по индивидуальным параметрам или выбрать из готовых моделей.

Акция стала частью программы «Активное долголетие». В рамках проекта в Балашихе регулярно проходят медицинские, культурные, спортивные и образовательные мероприятия, направленные на поддержку и активизацию старшего поколения. Программу реализуют в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Подробную информацию о возможностях программы можно найти на официальном сайте проекта.