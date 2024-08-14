Акция для дошкольников «По правилам дорожного движения» прошла под Чеховом

В Доме культуры «Русь» в деревне Манушкино городского округа Чехов состоялась игровая спортивная программа для дошкольников под названием «По правилам дорожного движения». Мероприятие собрало маленьких участников, которым рассказали основные правила безопасного передвижения на автомобилях, велосипедах и самокатах.

Чтобы сделать обучение более интересным и запоминающимся, организаторы включили разнообразные активности и игровые эстафеты. Это позволило не только объяснить правила, но и проверить знания детей о безопасном поведении на автомобильных и пешеходных дорогах.

Мероприятие посетила заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина. Она подчеркнула значимость подобных инициатив для повышения уровня безопасности среди детей и провела мониторинг состояния территории вокруг ДК «Русь», отметив необходимость дальнейших улучшений.

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