Акция для детей «Зарядка со стражем порядка» прошла в Воскресенске

Полицейские Воскресенска, заместитель председателя Общественного совета Екатерина Иванова, активисты «Движение Первых», а также юнармейцы и волонтеры Подмосковья провели в детском спортивно-оздоровительном лагере акцию «Зарядка со стражем порядка». Мероприятие приурочили ко Дню физкультурника.

Общественник Екатерина Иванова открыла акцию, подчеркнув важность физической активности и здорового образа жизни. Она отметила, что начинать новый день с зарядки — это не только полезно, но и позволяет зарядиться позитивом на весь день.

Старший сержант полиции Николай Коняхин, полицейский-водитель взвода отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД, провел для участников разминку, состоящую из различных физических упражнений, направленных на развитие всех групп мышц.

Кроме того, представители молодежных движений провели мастер-класс по акробатике и под музыкальное сопровождение станцевали зажигательный флешмоб, который стал ярким завершением мероприятия.

Акция «Зарядка со стражем порядка» собрала множество участников и стала отличной возможностью для молодежи не только узнать больше о здоровом образе жизни, но и провести время в активном общении с представителями правоохранительных органов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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