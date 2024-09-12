Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Диктант здоровья» с 16 по 21 сентября

Жители Подмосковья смогут проверить свои знания о правильном питании и физкультуре на «Диктанте здоровья». Акция пройдет в регионе с 16 по 21 сентября, сообщили в Минспорте Московской области.

Принять участие в диктанте могут все желающие старше 13 лет. Тестирование будет проводиться на портале Роспотребнадзора.

​В очном формате диктант стартует 16 сентября — в нем примут участие старшеклассники из всех 89 регионов России. Вопросы для них прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры.

В опроснике будет 39 пунктов о здоровом образе жизни, санитарным нормам, профилактике заболеваний, спорту и другим темам. Участникам предстоит выбрать один их трех предложенных вариантов ответа.

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