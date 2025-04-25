Акция «Диктант Победы» прошла в Лосино-Петровском

Жители Лосино-Петровского поучаствовали в международной акции «Диктант Победы». В этом году она прошла на 15 площадках округа.

Проверили знания в том числе муниципальные депутаты от фракции «Единая Россия» Альбина Штатнова и Ольга Набережнева. Также в этом году в акции впервые приняла участие заведующая детским садом «Росток», бывшая узница фашистских концлагерей Ольга Кирсанова.

Она рассказала собравшимся о своей истории жизни, оккупации и освобождении, а также послевоенной жизни.

«Участие в „Диктанте Победы“ — это не просто проверка знаний, это наш гражданский долг перед поколением победителей. Особенно важно, что сегодня здесь собрались представители разных возрастов, что доказывает: память о великом подвиге нашего народа продолжает жить в сердцах людей», — прокомментировал муниципальный депутат Юрий Махов.