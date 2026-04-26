Акция «Диктант Победы» прошла в Дмитрове

Дмитровский муниципальный округ присоединился к масштабной просветительской акции «Диктант Победы», центральной площадкой которой стала Перемиловская высота. Именно здесь в 1941 году было остановлено наступление немецко-фашистских войск в ходе Битвы под Москвой, а теперь каждый желающий может проверить свои знания об истории страны.

Перед началом диктанта гостей встречала выставка артефактов Великой Отечественной войны, где можно было остановиться, рассмотреть детали и почувствовать связь с историей. Здесь же проходила акция «Письмо Победы»: участники писали теплые слова благодарности нынешним героям. Жительница Дмитрова, руководитель фонда «Милосердие» Надежда Прусова призналась, что каждый, кто находится за ленточкой, ждет весточки и звонка. «То, что я написала, от всего сердца желаю им, чтобы они вернулись домой с Победой», — поделилась она.

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко отметила особую атмосферу Перемиловской высоты: «Здесь имеется возможность прикоснуться к истории. Здесь каждый миллиметр пропитан этим духом патриотизма, героизма и любовью к нашему Отечеству».

В акции, которая проходит уже в восьмой раз и объединяет миллионы людей в России и за рубежом, приняли участие депутаты фракции «Единая Россия», молодогвардейцы, представители совета ветеранов, общественных организаций, юнармейцы, студенты, участники специальной военной операции и их семьи, а также активные и неравнодушные жители Дмитровского округа. Ветеран СВО Дмитрий признался, что любит тему Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом: «Я не готовился, ничего. Все на подкорке осталось».

В задания теста в этом году вошли вопросы о советских военачальниках, а также о юбилейных датах 2026 года. Отдельный блок посвящен теме специальной военной операции. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов — 15 с выбором варианта ответа и 10 заданий с кратким ответом. Время написания диктанта составляло 45 минут. Глава Дмитровского м. о. Михаил Шувалов честно признался, что не на все вопросы смог ответить, однако в этом и есть интерес: «Здорово, что в таком возрасте получаешь что-то новое».

Диктант Победы на Перемиловской высоте написали порядка 70 человек. Принять участие в акции мог любой желающий вне зависимости от возраста. По итогам всем участникам выдали сертификаты о прохождении тестирования.