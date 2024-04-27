Акция «Диктант Победы» прошла на 19 площадках в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 12:42 Акция «Диктант Победы» прошла на 19 площадках в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360 в

Жители Солнечногорска присоединились к международной исторической акции «Диктант Победы». Ее провели на 19 площадках округа, одной из которых стал Дом культуры «Выстрел».

Участниками «Диктанта Победы» стали секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, его заместители, а также депутаты, волонтеры и школьники.

Реклама

В течение 45 минут гостям Дома культуры «Выстрел» предстояло выполнить 25 заданий: 20 из которых — на общую военно-историческую тему и пять — на региональную тематику. В этом году в числе основных тем в заданиях — 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождение Крыма, Белоруссии, юбилеи писателей-фронтовиков и другие памятные даты.

«Приятно было видеть возле себя за партами многих местных активистов, депутатов и, конечно, школьников. Молодому поколению особенно важно знать и понимать историю Великой Отечественной войны. Хочется отметить, что главное не то, сколько правильных или неправильных ответов, а то, какие выводы сделает человек, увидев в бланках незнакомые дату или событие. Пойдет ли он искать информацию в интернете, а еще лучше — откроет книжку или историческую энциклопедию?» — сказал Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В этом году акция прошла уже в шестой раз. Инициатором проведения выступает партия «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».