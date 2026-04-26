Акция «Диктант Победы» прошла в Наро-Фоминске

Сотни школьников, студентов, волонтеров, участников и ветеранов СВО написали «Диктант Победы» в Наро-Фоминском округе на более чем 30 площадках. Особенностью акции 2026 года стали вопросы, посвященные не только Великой Отечественной войне, но и новейшей истории страны.

Прологом к диктанту в Наро-Фоминске стало знакомство с экспозицией школьного музея седьмой школы, которая носит имя своего выпускника и прославленного земляка — Героя Советского Союза Николая Ивановича Григорьева, награжденного Орденом Красной Звезды за подвиг под Сталинградом. Музей посвящен героям войн и локальных конфликтов.

Как отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, важно знать историю своей страны, любить и оберегать ее, а в рамках большого проекта — знать историю своей малой родины, Наро-Фоминска.

Участники диктанта отметили разносторонний характер вопросов, включавших не только военную тематику, но и культурные, литературные темы, что расширяет кругозор. Особенно запоминающимся стал вопрос № 23 об «огненном рейде» лейтенанта Хетагурова. «Было приятно написать в поле для ответа слово „Наро-Фоминск“», — делились впечатлениями участники, подчеркивая, что большинство заданий требовали серьезной подготовки и вдумчивого подхода.

Ветеран СВО Денис Тихонов отметил, что диктант оказался интересным, а некоторые вопросы он обязательно разберет дополнительно дома. Наро-Фоминский округ присоединился к всероссийской акции уже в восьмой раз.