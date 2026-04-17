Акция «Диктант Победы» пройдет в Раменском округе 24 апреля

Партия «Единая Россия» организовала более 1300 площадок по всему Подмосковью для проведения «Диктанта Победы», и в Раменском округе в том числе. Здесь подготовили более 35 локаций.

Проверить себя 24 апреля может каждый желающий, онлайн или в школах и культурных центрах. Одной из самых популярных площадок проведения диктанта станет центральная библиотека. Ее недавно преобразили в рамках Народной программы. Теперь она стала современным пространством для чтения и творчества. В библиотеке все места на диктант уже заняты, но можно прийти заранее и подготовиться, восполнив знания.

«Диктант Победы» пройдет в восьмой раз. Это один из самых масштабных исторических тестов в мире, который вызывает интерес не только у школьников и студентов.

«Важным направлением Народной программы является патриотическое воспитание молодежи и поддержка традиционных ценностей. Такие мероприятия, как Диктант Победы, — еще одна отличная возможность сплотиться вокруг многовековой истории нашей страны и рассказать подрастающему поколению о героизме наших предков. Меня очень радует, что с каждым годом к этой инициативе присоединяется все больше людей», — отметил депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Заместитель председателя совета депутатов Владимир Демин принимает участие в акции уже не первый год и вносит свой вклад в патриотическое воспитание жителей Раменского округа.