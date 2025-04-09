Акция «Диктант Победы» пройдет на 20 площадках в Ленинском округе 25 апреля

Ленинский городской округ 25 апреля присоединится к международной акции «Диктант Победы», которую организуют седьмой год подряд. Патриотическое мероприятие проведут на 20 площадках образовательных организаций муниципалитета.

По словам главы Ленинского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова, любой гражданин, любящий Родину, должен чтить воспоминания о событиях Великой Отечественной войны.

«Нужно бережно хранить национальное наследие и передавать его молодому поколению. Приглашаю всех желающих принять участие в акции, предварительно выбрав для себя удобную площадку и пройдя регистрацию на официальном сайте ДиктантПобеды.РФ», — сказал руководитель муниципалитета.

Чтобы освежить знания перед диктантом, можно пройти курс, разработанным партией «Единая Россия» совместно с «Ростелеком».

Мероприятие пройдет в следующих учебных заведениях Ленинского округа: Видновская школа № 1, Видновская школа № 2, Видновский художественно-технический лицей, Видновская школа № 5 с углубленным изучение отдельных предметов, корпус № 2, Видновская школа № 5 с с углубленным изучение отдельных предметов, Видновская школа № 7, Видновская гимназия, Видновская школа № 10, Видновская школа № 11, Лопатинская школа, Образовательный центр «Лидер», Бутовская школа № 2, Развилковская школа с углубленным изучение отдельных предметов, корпус № 2, Развилковская школа с углубленным изучение отдельных предметов, Мисайловская школа № 1, Образовательный центр «Успех», Молоковская школа, Образовательный центр «Старт», Бутовская школа № 1, Володарская школа.