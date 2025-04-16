Акция «Диктант Победы» пройдет на 17 площадках в Реутове 25 апреля

Городской округ Реутов станет частью международной акции «Диктант Победы». В этом году для жителей наукограда подготовили 17 площадок, где каждый сможет проверить свои знания о военной истории России.
Принять участие можно как в очном формате, так и онлайн. Для регистрации и получения подробной информации участникам нужно посетить официальный сайт диктантпобеды.рф. Организатором мероприятия выступает партия «Единая Россия». Тематика вопросов охватит не только события Великой Отечественной войны, но и современные аспекты защиты Отечества, включая специальную военную операцию.
«Диктант Победы» — это не просто тест на знание истории, а важная инициатива по сохранению памяти о героическом прошлом нашей страны. К участию приглашаются школьники, студенты и взрослые. Это отличная возможность объединить поколения и подчеркнуть значимость исторического наследия России.
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