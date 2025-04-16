Акция «Диктант Победы» пройдет на 15 площадках во Фрязине 25 апреля

В городском округе Фрязино 25 апреля состоится международная патриотическая акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Жители города смогут проверить свои знания о ключевых событиях, героях и датах войны.

Участие в акции возможно как онлайн, так и лично на одной из 15 площадок, расположенных по адресам: проспект Мира, 26; улица Полевая, 6; проспект Мира, 18Б; улица Вокзальная, 19; улица Нахимова, 23А; проспект Мира, 7А; улица Школьная, 10; улица Вокзальная, 2; улица Комсомольская, 17; улица Луговая, 31; улица Дудина, 12; улица Барские пруды, 15; улица Комсомольская, 19 (строение 3); улица Ленина, 17.

Мероприятие начнется в 10:00 с регистрации участников, а сам диктант стартует в 12:00.

«Диктант Победы» — это не просто тест на эрудицию. Это важный шаг в сохранении исторической правды, противодействии фальсификациям и передаче памяти о подвиге советского народа новым поколениям», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте диктантпобеды.рф, выбрав наиболее удобную площадку для написания теста.