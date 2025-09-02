Акция «Дети вместо цветов» прошла в Богородском округе

Ученики шестого класса А центра образования № 2 имени Короленко в Ногинске начали новый учебный год с доброго поступка. Присоединившись к всероссийской акции «Дети вместо цветов», школьники вместе с родителями приняли решение помочь тем, кто в этом нуждается.

В День знаний ребята преподнесли своему классному руководителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства направили в благотворительный фонд. Этот шаг позволил не только выразить уважение и признательность учителю, но и оказать реальную помощь подопечным фонда.

Такие инициативы важны не только как материальная поддержка, но и как урок доброты и внимательности для наших детей. Они учатся сопереживать, понимать ценность взаимопомощи и осознавать, что даже небольшой вклад может изменить чью-то жизнь к лучшему.

Акция «Дети вместо цветов» становится все популярнее в образовательных учреждениях России. Она позволяет по-другому взглянуть на традиции празднования 1 сентября, наполнив его новым, глубоким смыслом. Для многих семей это возможность стать частью большого доброго дела и показать детям, что настоящая радость — в умении делиться и помогать.