Акция «День здоровья» прошла на площадке Одинцовского техникума

Акция «День здоровья» прошла на спортивном стадионе Одинцовского округа. Она направлена на пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха среди студентов.

Руководитель физической культуры техникума Михаил Рысин совместно с активистами клуба «Олимп» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых» организовал для студентов спортивные соревнования и конкурсы.

Обучающиеся проявили отличную физическую подготовку, демонстрируя активность, ловкость, силу, быстроту и выносливость. Участники соревновались в различных видах спорта и эстафетах, показывали командный дух и стремление к победе.

Организаторы подчеркивают, что этот день стал отличной возможностью для ребят не только проверить свои физические возможности, но и укрепить здоровье, повысить мотивацию к занятиям спортом и развитию личной активности.