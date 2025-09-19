Акция «День в лесу» прошла в Раменском

В округе продолжается экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», направленная на привлечение внимания к вопросам защиты окружающей среды и озеленения территории. В рамках этой инициативы, которая продлится до конца сентября, жители округа собрались у берегов озера Пионер, чтобы совместными усилиями высадить новые деревья.

Пресс-служба администрации муниципального округа сообщила, что в акции приняли участие жители разных возрастов. В этот день у озера Пионер было высажено 35 молодых деревьев, среди которых были саженцы липы, ивы и ясеня. Выбор места для посадки был обусловлен пожеланиями местных жителей, которые давно мечтали об озеленении этой территории.

В знак благодарности за старания участникам были вручены памятные подарки, которые станут напоминанием об этом важном событии.