Акция «День правовой помощи детям» пройдет в Павловском Посаде 20 ноября

Основная цель акции — предоставить бесплатную юридическую помощь детям и их семьям по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов семьи, а также прав детей, опеки и попечительства.

Обращаться за помощью можно в Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России «Павлово-Посадский», расположенный по адресу: город Павловский Посад, улица Ленина, дом 7.

Организаторы призывают всех заинтересованных граждан воспользоваться этой возможностью и получить квалифицированные консультации по важным правовым вопросам.

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