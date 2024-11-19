Акция «День правовой помощи детям» пройдет в Павловском Посаде 20 ноября
В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям жители Павлово-Посадского городского округа смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Мероприятие состоится 20 ноября.
Основная цель акции — предоставить бесплатную юридическую помощь детям и их семьям по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов семьи, а также прав детей, опеки и попечительства.
Обращаться за помощью можно в Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России «Павлово-Посадский», расположенный по адресу: город Павловский Посад, улица Ленина, дом 7.
Организаторы призывают всех заинтересованных граждан воспользоваться этой возможностью и получить квалифицированные консультации по важным правовым вопросам.
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