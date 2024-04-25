Акция «День добрых дел» пройдет в Химках 27 апреля | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 13:04 Акция «День добрых дел» пройдет в Химках 27 апреля Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше 35 тысяч человек присоединятся к акции «День добрых дел» в Химках. Школьники и учителя из 27 образовательных учреждений будут участвовать в спортивных и культурных мероприятиях и экологических акциях.

Жители округа посетят эко-мастерские, концерты и поучаствуют в эстафетах на открытом воздухе. Также для них пройдут экскурсии на ведущие предприятия Химок. Увлеченные творчеством смогут посетить выставку «Азбука иконописи» в картинной галерее имени Горшина.

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«В школах заранее провели опросы среди учеников и выбрали самые интересные и, главное, полезные активности. Ребята будут высаживать деревья в парках и во дворах школ, приведут в порядок места воинской славы, развесят кормушки для птиц, примут участие в культурных и познавательных программах: эко-мастерских, концертах, спортивных эстафетах, мастер-классах», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Детям представится возможность озеленить город. Городские службы уже приготовили около тысячи саженцев. Каждое дерево будет украшать табличка с именем того, кто посадил растение.

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