Всероссийская экологическая акция «День без сетей» прошла на Истринском водохранилище в Солнечногорске. Представители надзорных и природоохранных ведомств очистили акваторию от рыбацких сетей, незаконно установленных во время нереста.

Участие в акции приняли специалисты Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, отдела экологии администрации муниципалитета и Союза рыболовов «Сенеж». Они стартовали на восьми лодках от берега вблизи деревни Пятница в разных направлениях. В ходе рейда выявили несколько браконьерских снастей.

«Сети изымают, составляют акты. В связи с нерестовым периодом нарушителям грозит штраф за каждую отловленную рыбу и наказание вплоть до уголовной ответственности», — отметил председатель Союза рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.