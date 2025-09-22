Акция «День без автомобиля» пройдет в Чехове 22 сентября

Сотрудники Госавтоинспекции отдела Министерства внутренних дел России «Чеховский» и активисты Чеховского клуба волонтеров предложили автолюбителям на один день отказаться от пользования транспортом. Акция, которая напоминает жителям о важности сохранения экологии и поддержания физической активности, приурочена ко Всемирному дню без автомобиля.

На оживленных улицах округа полицейские и волонтеры рассказали водителям, что 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Они порекомендовали поддержать акцию, чтобы снизить потребление горючих источников энергии. В качестве альтернативы им предложили воспользоваться в этот день общественным транспортом, велосипедом или дойти до места назначения пешком.

В ведовстве также отметили, что если нет возможности отказаться от использования автомобиля именно 22 сентября, то помочь природе можно в любую другую дату.