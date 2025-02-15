Акция «Дарите книги с любовью» началась в Чехове

Переданные книги займут достойное место в городской библиотеке и будут доступны для всех желающих, что позволит каждому жителю насладиться чтением и открыть для себя новые произведения. Участники акции могут дарить классические и современные литературные шедевры, охватывающие широкий спектр жанров и тем. Это могут быть сочинения для детей, подростков и взрослых, включая художественную литературу, научные работы и энциклопедии.

Приняв участие в этой акции можно не только освободить свои полки, но и внести значимый вклад в развитие местного читательского сообщества. Каждая переданная книга обретет новых читателей и создаст атмосферу дружбы и взаимопомощи среди книголюбов.

Стать частью инициативы можно по адресу: Городская библиотека № 2, улица Полиграфистов, дом 11А.