Акция «Чистый лес» прошла в Воскресенске
В лесу на улице Горького в Воскресенске прошла экологическая акция «Чистый лес», организованная при поддержке партии «Единая Россия». Целью мероприятия стало поддержание благоприятного состояния лесов региона.
В акции приняли участие сотрудники администрации города, Виноградовского лесничества, организация «Молодая гвардия», представители УМВД России по городскому округу Воскресенск и сотрудники воскресенского филиала ВМУ АО «ОХК „Уралхим“.
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что очень важно помнить, что леса — это наследие, которое мы передаем будущим поколениям. Благодаря усилиям активных граждан удалось привести территорию в порядок.
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