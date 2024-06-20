Акция «Чистый лес» прошла в Воскресенске

Фото: Светлана Плотникова

В лесу на улице Горького в Воскресенске прошла экологическая акция «Чистый лес», организованная при поддержке партии «Единая Россия». Целью мероприятия стало поддержание благоприятного состояния лесов региона.

В акции приняли участие сотрудники администрации города, Виноградовского лесничества, организация «Молодая гвардия», представители УМВД России по городскому округу Воскресенск и сотрудники воскресенского филиала ВМУ АО «ОХК „Уралхим“.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что очень важно помнить, что леса — это наследие, которое мы передаем будущим поколениям. Благодаря усилиям активных граждан удалось привести территорию в порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Украина отправит F-16 на защиту Харькова. Чем ответит армия России?

Дональд Сазерленд: благородство мастера

«Франкенштейны» для ВСУ. Как новые «вундервафли» влияют на психику украинцев

Отделения РВИО Подмосковья сделают упор на расширение в регионе

Овчинский: производства высокотехнологичного оборудования Москвы нарастят экспорт в Азербайджан

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте