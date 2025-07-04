Акция «Чистый лес» пройдет в Ивантеевке 5 июля

Проект, реализуемый ежегодно с мая по октябрь начиная с 2023 года, уже успел зарекомендовать себя как эффективный инструмент поддержания чистоты и порядка в лесах региона. За два года своего существования благодаря усилиям волонтеров и активных жителей в Московской области было очищено более 50 лесных участков.

По словам организаторов, главная задача проекта — не только поддержание чистоты в подмосковных лесах, но и повышение экологической культуры и ответственности среди населения. В рамках акции регулярно проводится общественный мониторинг, позволяющий выявлять проблемные участки и оперативно принимать меры по их очистке и благоустройству.

Сбор участников акции пройдет с 10:00 до 10:30 утра у детской площадки, расположенной рядом с домом № 6 по улице Бережок, у лесопосадки. Торжественное открытие акции и начало работ запланировано на 11:00. Организаторы обеспечат всех участников необходимым инвентарем: перчатками, мешками для мусора и другим оборудованием.