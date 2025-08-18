Акция «Чистый берег» прошла на пруду в одной из деревень в Шатуре

Волонтеры очистили от мусора берег пруда в деревне Дуреевской. Они приняли участие в экологической акции.

Активные жители очистили берег от растительности и покосили траву. Участие в субботнике также приняли глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, депутаты, общественники и волонтеры.

Присоединились к уборке и организаторы акции — министр экологии и природопользования Виталий Мосин и депутат Московской областной думы, инициатор акции «Чистый берег» Александр Орлов.

Спиленные деревья раздробили в щепу. Мешки с мусором погрузили в машину и увезли на утилизацию.

«Все вопросы в нашей деревне мы решаем сообща. Однажды я обратился в администрацию с просьбой расчистить наш пруд. Потому что самим справиться с этой задачей нам не под силу. И вот сегодня пошел гулять, вижу стоят машины, много людей, молодежи. Такого размаха я, конечно, не ожидал», — сказал староста деревни Александр Прошин.

Для волонтеров также провели развлекательную программу, их угостили кашей и горячим чаем.

Отметим, что акцию «Чистый берег» проводят уже четвертый год. За это время в Подмосковье привели в порядок десятки водных объектов.