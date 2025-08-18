Акция «Чистый берег» прошла на берегу Внуковского пруда в Дмитрове

Водоем выбрали для очистки через платформу «Добродел» по итогам голосования. Участниками акции стали местные жители, активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеры Подмосковья».

Поддержку мероприятию оказали временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов, заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов, депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко.

Добровольцы покосили траву и убрали заросли кустарников, расчистили территорию от деревьев, мешавших проходу к воде. Водный трактор-амфибия «Труксор» собрал растительность с поверхности воды. В течение недели пруд продолжат благоустраивать.

«Ежегодно мы очищаем водоемы по муниципальным и региональным программам, но в округе более 400 водных объектов, и все они требуют внимания. Спасибо всем, кто вышел сегодня — давайте делать нашу землю чище и привлекательнее. Это наша земля, наша вода, и мы должны о ней заботиться», — сказал Михаил Шувалов.