Акция чипирования домашних питомцев пройдет в парке «Дубки» в Чехове 15 мая

Чипирование питомцев проведут в парке «Дубки» в поселке Троицкое муниципального округа Чехов. На месте будут работать мобильные офисы Государственной ветеринарной службы.

Предварительная подготовка к чипированию не требуется. Акцию проведут в Чехове 15 мая с 14:00 до 20:00.

Отметим, что чипирование — один из наиболее эффективных способов поиска владельцев потерянных домашних питомцев. Специалисты по отлову и приюты проверяют наличие чипа с помощью сканера, который считывает уникальный код. На основании него ищут информацию о животном и его владельце в специальной базе данных.

Также польза подобной процедуры заключается в сохранении данных о вакцинации. Более того, чипирование необходимо для путешествий с питомцами за границу: во многих странах для ввоза допускаются только те животные с чипом.