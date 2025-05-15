Акция чипирования домашних питомцев пройдет в парке «Дубки» в Чехове 15 мая

Чипирование питомцев проведут в парке «Дубки» в поселке Троицкое муниципального округа Чехов. На месте будут работать мобильные офисы Государственной ветеринарной службы.
Предварительная подготовка к чипированию не требуется. Акцию проведут в Чехове 15 мая с 14:00 до 20:00.
Отметим, что чипирование — один из наиболее эффективных способов поиска владельцев потерянных домашних питомцев. Специалисты по отлову и приюты проверяют наличие чипа с помощью сканера, который считывает уникальный код. На основании него ищут информацию о животном и его владельце в специальной базе данных.
Также польза подобной процедуры заключается в сохранении данных о вакцинации. Более того, чипирование необходимо для путешествий с питомцами за границу: во многих странах для ввоза допускаются только те животные с чипом.
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