Акция «Будь ярче на дороге» прошла в Глуховском парке в Ногинске

Сотрудники Госавтоинспекции Богородского округа совместно с Центром допризывной подготовки молодежи провели в Ногинске важное мероприятие в рамках комплекса «Зимние каникулы». Инспекторы напомнили о рисках катания на горках вблизи проезжей части, рекомендовали взрослым контролировать досуг детей и ежедневно напоминать им правила дорожной безопасности.

Посетителям Глуховского городского парка раздали светоотражающие элементы и информационные листовки, объясняя, что световозвращатель делает пешехода заметным для водителя на расстоянии до 150 метров, что дает шанс своевременно избежать наезда.

Подобные акции помогают воспитывать грамотных пешеходов, а также напоминают всем участникам дорожного движения, что безопасность на дороге наша общая забота.

В темное время суток, особенно в условиях непогоды, риск пешехода попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает.

Водители часто замечают пешеходов слишком поздно. По статистике, использование пешеходом светоотражающих элементов на одежде снижает риск наезда на него на 80%.