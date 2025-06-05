Минсельхозпрод и Общественная палата МО дали старт региональной акции «БорщеVик — 2025». В рамках нее в Красногорске на берегу Москвы-реки в СНТ «Архангельское-2» прошел субботник. Его участниками стали 40 человек, передали в региональном министерстве.

«Совместно с представителями Общественной палаты Московской области, сотрудниками администрации городского округа и активными гражданами обработали 15 тысяч квадратных метров и удалили около 100 побегов борщевика», — поделился замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский. Кроме того, во время субботника жителям региона рассказали, как безопасно бороться с сорняком на дачах и участках.

В этом году в Подмосковье планируют обработать более 23,6 тысяч гектаров муниципальной земли. Первый этап работ провели примерно на 30% от этой площади.

Борщевик удаляют в два этапа. Проводят их с мая по середину июня, а повторно уже со второй половины июня по сентябрь.

О зарослях борщевика можно сообщать круглосуточно по телефонам 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. На частных участках ответственность за растение лежит на собственниках.

В ведомстве отметили, что акцию «БорщеVик — 2025» можно провести в любом округе. Для этого необходимо выбрать координатора и направить его данные (ФИО, должность, телефон, e-mail) по электронной почте opmo.eco@gmail.com, а после указать населенный пункт, место, форму собственности, уточнить даты и число участников. Остальные инструкции координатор сможет увидеть в закрытом Telegram-чате.