Акция «Большой этнографический диктант» прошла в Дмитровском округе

Дмитровский округ присоединился к юбилейной, X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Площадкой для ее проведения стала Инженерная школа в Дмитрове. Более 60 участников проверили свои знания о культуре, традициях и истории народов России.

Для школьников диктант стал возможностью не только оценить свою эрудицию, но и открыть для себя все культурное многообразие страны, почувствовать гордость за ее наследие.

Помогали в проведении акции активисты «Движения Первых» и волонтеры Подмосковья.

«Большой этнографический диктант позволяет каждому, особенно молодежи, не только оценить свои знания, но и глубже осознать, что единство нашей страны — в многообразии культур и народов, которые ее населяют, — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.