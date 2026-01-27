Акция «Блокадный хлеб» прошла в Серпухове

Памятная акция в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла 27 января. Депутаты и волонтеры раздали жителям города 200 буханок хлеба — каждому по символическому пайку весом 125 граммов.

Именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в самые суровые дни блокады. Для ленинградцев этот кусочек был единственным шансом выжить.

В Молодежном центре «Патриот» для школьников округа состоялось мероприятие, посвященное подвигу защитников и жителей города на Неве. А на улицах Серпухова депутаты окружного Совета раздавали прохожим символические пайки.

В акции участвовали депутаты Надежда Еремина, Олег Андрух, Андрей Тихонов, Федор Чудинов, Николай Пушкин, Елена Акимова и Наталья Боровских. К ним присоединились представители благочиния, волонтеры Подмосковья, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и студенты Серпуховского и Губернского колледжей. 200 буханок хлеба для акции предоставил «Профсоюзсерпуховхлеб».

Глава Серпухова Алексей Шимко отметил, что это осязаемая память, чтобы каждый мог понять, через какие трудности прошли защитники и жители города. По его словам, это живое напоминание о стойкости и цене мира.