Акция «Блокадный хлеб» пройдет в Луховицах

Сегодня округ присоединится к общероссийским памятным мероприятиям в честь Дня воинской славы. В 12:00 в парке имени Воробьева состоится ежегодная акция «Блокадный хлеб», приуроченная к 82-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

По словам организаторов, главная цель мероприятия — сохранить историческую память о подвиге жителей и защитников города на Неве. Активисты и волонтеры молодежного центра «Юнимакс» подготовят для жителей города символические информационные площадки. Каждому прохожему предложат взять кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самые суровые периоды блокады.

В рамках акции волонтеры не только раздадут хлеб, но и поделятся историческими фактами о составе «блокадной пайки», об условиях жизни в осажденном городе и о героизме ленинградцев. Участники смогут получить памятные листовки с информацией о Дороге жизни и прорыве кольца окружения.